Эксперт оценил предстоящую остановку работы одного из самых популярных мессенджеров

«Для пользователей это плохая история, потому что люди не понимают, для чего им нужно покупать новые модели телефонов… Получается, что их подталкивают к тому, чтобы покупать новые смартфоны… В любом случае все заинтересованы в WhatsApp, потому что там сидит большая часть пользователей России. Люди так или иначе осознают, что им придется купить более новую версию смартфона», — заявил Зыков.

С 1 февраля 2020 года для работы приложения необходимо будет устройство с оперативной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее.

Пользователи Windows Phone не могут пользоваться мессенджером уже с 31 декабря.