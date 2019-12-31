31 декабря 2019, 14:38
Эксперт оценил предстоящую остановку работы одного из самых популярных мессенджеров
Владимир Зыков, глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров прокомментировал сообщения о прекращении работы WhatsApp на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android с 1 февраля 2020 года, сообщил сайт RT.
«Для пользователей это плохая история, потому что люди не понимают, для чего им нужно покупать новые модели телефонов… Получается, что их подталкивают к тому, чтобы покупать новые смартфоны… В любом случае все заинтересованы в WhatsApp, потому что там сидит большая часть пользователей России. Люди так или иначе осознают, что им придется купить более новую версию смартфона», — заявил Зыков.
С 1 февраля 2020 года для работы приложения необходимо будет устройство с оперативной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее.
Пользователи Windows Phone не могут пользоваться мессенджером уже с 31 декабря.