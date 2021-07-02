Эксперт оценил гаджет, получивший премию «Лучший смартфон»

На выставке Mobile World Congress в Барселоне титул «Лучший смартфон 2021 года» получила новинка Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников прокомментировал этот выбор для радио Sputnik.

Жюри премии назвали смартфон от Samsung «самым выдающимся» смартфоном в истории компании, похвалили его за широкий функционал и лучшие в своем классе камеры.

Половников назвал этот смартфон хорошим, но отметил, что в выставке не участвует компания Apple, поэтому конкуренция не совсем честная.

«Apple на эту выставку не приезжает принципиально с самого ее основания, когда она еще в Каннах проходила. Если нельзя соревноваться с Apple, то тогда о каком соревновании мы говорим? Это соревнование самих с собой», — считает эксперт.

Он отметил, что большая часть покупателей не интересуется премиями. Люди покупают смартфон с удобной для себя операционной системой и обычно делятся на любителей IOS и любителей Android.

«В нашей жизни ничего не изменится от того, что кто-то получил звание „Лучший смартфон“. В плане выбора смартфона все достаточно просто: если вы используете технику Apple, то вы будете покупать смартфоны Apple, а если вы используете технику Samsung, то вы будете покупать смартфоны на Android», — заключил он.