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    23 декабря 2020, 16:16

    Эксперт отметил широкие возможности двигателя для ПАК ДА

    Артур Блянихов

    Военный эксперт Виктор Баранец обсудил с радио Sputnik возможности новейшего двигателя для перспективного бомбардировщика ПАК ДА.

    «Минобороны заказало изготовителям такие двигатели, которые имеют невероятно крутые параметры. Например, электронные системы двигателя должны позволять ПАК ДА находиться в воздухе 30 часов», — уточнил специалист.

    По его словам, новая силовая установка позволит летать самолету быстрее, чем Ту-95 и Ту-60. Он обозначил чрезвычайную важность того, что в двигателе заложен гигантский эксплуатационный ресурс.

    «Действительно, двигатель получился мощным. Наши конструкторы дали ему патриотическое название „Изделие РФ“», — продолжил эксперт.

    По его мнению, установка получилась хорошей. Он предположил, что она войдет в линейку лучших в мире двигателей, которые созданы для боевой техники.

    «Первый двигатель „в железе“ уже изготовлен, сейчас находится на сборке и до конца года будет готов для стендовых испытаний. Начать их планируем в начале следующего года», — уточнил управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.