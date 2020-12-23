Эксперт отметил широкие возможности двигателя для ПАК ДА

«Минобороны заказало изготовителям такие двигатели, которые имеют невероятно крутые параметры. Например, электронные системы двигателя должны позволять ПАК ДА находиться в воздухе 30 часов», — уточнил специалист.

По его словам, новая силовая установка позволит летать самолету быстрее, чем Ту-95 и Ту-60. Он обозначил чрезвычайную важность того, что в двигателе заложен гигантский эксплуатационный ресурс.

«Действительно, двигатель получился мощным. Наши конструкторы дали ему патриотическое название „Изделие РФ“», — продолжил эксперт.

По его мнению, установка получилась хорошей. Он предположил, что она войдет в линейку лучших в мире двигателей, которые созданы для боевой техники.

«Первый двигатель „в железе“ уже изготовлен, сейчас находится на сборке и до конца года будет готов для стендовых испытаний. Начать их планируем в начале следующего года», — уточнил управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.