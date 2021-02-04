Эксперт отметил безвредность сетей 5G

«К сожалению, незнание вопроса, зачастую неграмотность и желание выдать информацию за что-то сверхъестественное вызывает определенный интерес у людей», — подметил эксперт.

Он заметил, что нет достоверных исследований, которые бы доказывали вредность сетей 5G. Отмечается, что провести подобное исследование пока невозможно, поскольку сети пятого поколения малораспространены. По его мнению, люди, говорящие об их вреде, пытаются хайпануть и заработать какие-то очки.