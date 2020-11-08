Эксперт объяснил, зачем Googlе записывает голосовые команды пользователей

Благодаря голосовому управлению устройства и приложения компании Google могут записывать все, что говорит пользователь. Данные хранятся на специальном сервере поисковика.

«Чтобы понять, что именно знает о вас компания, можно воспользоваться вкладкой „Мои действия“ и поставить запреты на сбор тех или иных данных, а также удалить историю поиска», — рассказал агентству «Прайм» директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Представители компании объясняют записи голосовых команд необходимостью формировать более полезную рекламу и эффективные запросы. По их словам, это нужно для удобства и комфорта пользователей. Однако есть риск: если эта информация попадет в руки мошенников, то они смогут следить за людьми, контролировать их действия или даже шантажировать, уверен Мясоедов.

Недобросовестные граждане придумывают все новые способы обмана. Эксперты обнаружили, что теперь они используют видео, смонтированные из кадров с пресс-конференций правительства. Туда же добавляют информацию, как якобы можно получить выплаты от государства. В реальности же у человека забирают деньги с карты с помощью этих действий.