18 февраля 2021, 13:40
Эксперт объяснил снижение экспорта российского оружия
Военный эксперт Илья Крамник обсудил с сайтом kp.ru снижение экспорта российского оружия в прошлом году.
«Причина прошлогоднего падения очевидна — пандемия коронавируса», — заметил специалист.
Он напомнил, что пандемия замедлила и приостановила многие процессы. Однако это не единственная причина снижения экспорта. Свой отпечаток наложили и рестрикции Вашингтона. Многим странам, которые хотели приобрести российское оружие, приходится отменять или откладывать сделки, чтобы не портить отношения с американскими партнерами.
«В общем, входить на новые рынки российским производителям вооружений из-за санкций проблематично. Но те партнеры, которые раньше покупали у нас оружие, продолжат это делать», — добавил собеседник издания.