Эксперт объяснил снижение экспорта российского оружия

Военный эксперт Илья Крамник обсудил с сайтом kp.ru снижение экспорта российского оружия в прошлом году.

«Причина прошлогоднего падения очевидна — пандемия коронавируса», — заметил специалист.

Он напомнил, что пандемия замедлила и приостановила многие процессы. Однако это не единственная причина снижения экспорта. Свой отпечаток наложили и рестрикции Вашингтона. Многим странам, которые хотели приобрести российское оружие, приходится отменять или откладывать сделки, чтобы не портить отношения с американскими партнерами.

«В общем, входить на новые рынки российским производителям вооружений из-за санкций проблематично. Но те партнеры, которые раньше покупали у нас оружие, продолжат это делать», — добавил собеседник издания.