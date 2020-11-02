Эксперт объяснил, почему после обновлений смартфоны Apple работают хуже

По словам Корнейчука, после обновления гаджеты начинают работать хуже, так как прошивка рассчитана на более новое железо и аккумулятор. Он заметил, что это является одним из инструментов стимулирования потребления.

«Немножко теории заговора, немножко логического объяснения. Все это смешали и получили истину посередине», — добавил собеседник информагентства.