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    02 ноября 2020, 11:28

    Эксперт объяснил, почему после обновлений смартфоны Apple работают хуже

    Артур Блянихов

    Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук разъяснил ИА Ura.ru, почему смартфоны iPhone от Apple начинают работать хуже с выходом новых версий iOS.

    По словам Корнейчука, после обновления гаджеты начинают работать хуже, так как прошивка рассчитана на более новое железо и аккумулятор. Он заметил, что это является одним из инструментов стимулирования потребления.

    «Немножко теории заговора, немножко логического объяснения. Все это смешали и получили истину посередине», — добавил собеседник информагентства.