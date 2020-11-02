02 ноября 2020, 11:28
Эксперт объяснил, почему после обновлений смартфоны Apple работают хуже
Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук разъяснил ИА Ura.ru, почему смартфоны iPhone от Apple начинают работать хуже с выходом новых версий iOS.
По словам Корнейчука, после обновления гаджеты начинают работать хуже, так как прошивка рассчитана на более новое железо и аккумулятор. Он заметил, что это является одним из инструментов стимулирования потребления.
«Немножко теории заговора, немножко логического объяснения. Все это смешали и получили истину посередине», — добавил собеседник информагентства.