Главный редактор портала AVIA RU Network Роман Гусаров объяснил, почему объединение компаний «Сухой» и «МиГ» является стратегически верным шагом, сообщило радио Sputnik.

Ранее о слиянии авиационных компаний сообщили представители «Ростеха». Как считает Гусаров, объединение позволит избавиться от конкуренции между конструкторскими бюро.

«Мы до сих пор имеем структуру, доставшуюся нам от Советского Союза. Там было много конструкторских бюро, которые боролись за одни проекты и за одно финансирование, а потом выдавали схожие по назначению и использованию образцы боевой и гражданской техники. В современном мире так уже ни одна страна не работает», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что сейчас важно избавляться от внутреннего соперничества и пустить силы на конкуренцию «со всем остальным миром». Эксперт отметил, что пересмотр организационной структуры Объединенной авиастроительной корпорации является естественным процессом. По его словам, западные компании уже прошли подобный путь и избавились от дублирующих функций.