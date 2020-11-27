27 ноября 2020, 18:01
Эксперт объяснил, почему Huawei в России популярнее, чем IPhone
Эксперт в области IT-технологий Андрей Соловьев рассказал, что смартфоны Huawei в России пользуются большей популярностью, чем IPhone. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он уточнил, что это связано с оптимальным соотношением цены и качества. Huawei дешевле, чем IPhone, но при этом имеет хорошие камеры и быструю связь.
Также Соловьев рассказал, что пока нельзя говорить, о том что Huawei в ближайшее время станет мировым конкурентом IPhone.
«Говорить о том, что Honor станет конкурентом Apple в ближайшее время нельзя. Это ниша, которая компенсируется Xiaomi, когда слабеет Huawei и Honor», — пояснил он.