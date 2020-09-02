Эксперт объяснил опасность Ту-160 для США

Литовкин отметил, что это не только опасный, но также самый большой и при этом красивый самолет. Кроме того, самолет предназначен для 23 тонн боеприпасов, в том числе и ракет с ядерной боеголовкой. Он способен находиться в воздухе практически без ограничений и также может наносить удары по крупным промышленным объектам.

«Но надо понимать, что мы создавали эти самолеты в ответ на американскую агрессию, на давление США на Россию, чтобы защитить свой суверенитет, независимость, наши национальные интересы», — подчеркнул Литовкин.