Эксперт объяснил, можно ли полностью удалить переписку в мессенджере

В мессенджерах по всему миру хранится огромное количество персональных данных: о работе, личной жизни, предпочтениях миллиардов пользователей. Даже если удалить переписку, сведения все равно останутся на серверах компании. Об этом напомнил партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

«Соблюдая цифровую гигиену и обращая внимание на настройки безопасности, мы значительно понижаем риски утечки информации. Но главная проблема заключается в том, что часть лазеек все равно остаётся в руках у разработчиков программного обеспечения», — сказал Мясоедов в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт отметил, что в процессе переписки мессенджер сначала передает сообщение инфраструктуре разработчика, а только потом самому собеседнику. Бывает сквозное шифрование, которое объясняет, что доступ к переписке имеют только сами участники. Но при этом все равно остается риск взлома.

Возможность обмена данными без участия посредников имеется, но ее нужно обеспечить заранее. Например, можно скачать специальные программы, которые работают по протоколу peer-to-peer.

Эксперт объяснил, почему не обязательно выключать геолокацию на мобильных устройствах. Во-первых, для корректной работы многих приложений необходим действующий модуль GPS. Во-вторых, если кто-то захочет узнать местоположение владельца телефона, то он это сделает в любом случае, даже при отключенной геолокации.