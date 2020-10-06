Эксперт объяснил механизм действия ракеты «Амур»

Специалист напомнил, что многоступенчатые ракеты состоят из блоков разного порядка, некоторые из которых могут возвращаться. Отмечается, что «Амур-СПГ» оснастят двигателями, которые смогут доставить на орбиту с меньшими экономическими затратами тяжелые грузы.

«Интересно, что при своей достаточно большой массе в 310 тонн, „Амур“ может вывести на околоземную орбиту до 12 тонн. <…> А на геопереходную орбиту „Амур“ может доставить 2,5 тонны. Это очень хорошие показатели, причем значительно снижается стоимость всех запусков», — обратил внимание собеседник издания.