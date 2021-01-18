Эксперт объяснил, какой способ блокировки смартфона является самым надежным

Он отметил, что одним из возможных вариантов заблокировать экран — установить пароли из цифр либо схем. По словам эксперта, мошенники с легкостью взломают устройство, если подглядят код-пароль. Важно придумывать непростые числовые или графические комбинации. Чернов заметил, что пароль от гаджета не должен совпадать с кодами от иных систем.

Как считает специалист, надежнее всего защищать телефон при помощи биометрических данных. Речь идет о сканировании голоса, лица и авторизации через отпечаток пальца. Он уточнил, что в этом случае похитители не смогут разблокировать гаджет. Лишь голос владельца можно воспроизвести, включив запись его речи, пишет ИА «Невские новости».

Ранее преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Андрей Полянский рассказал, как распознать мошенника на сайте знакомств. Эксперт заметил, что в случае влюбленности или, когда общение длится не один день, человек начинает испытывать жалость к аферисту.