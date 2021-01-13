На данных москвичей будут зарабатывать? Эксперт объяснил, как

На каждого жителя Москвы составят цифровой профиль, в который войдут как данные документов, так и информация о работе, машине, домашних животных. Власти объясняют это развитием городского портала госуслуг. Директор по развитию бизнеса ИЦ Телеком-Сервис Александр Ушаков считает, что реальная цель — это продажа данных бизнесу либо построение системы социального рейтинга по китайскому образцу. Подробности — в материале «360».

Что за цифровой профиль

Департамент информационных технологий правительства Москвы разместил тендер на разработку объединенной системы хранения персональных данных. За 185 миллионов рублей мэрия хочет создать на каждого жителя подробный цифровой профиль. Помимо паспортных данных, номеров СНИЛС, ИНН и медицинского полиса туда внесут информацию о родственниках, о фактическом месте жительства, имеющемся автомобиле, проездном, о месте работы и о домашних животных.

Источник фото: пресс-служба мэрии Москвы

В систему включат школьные оценки из электронного дневника, результаты государственной аттестации учеников, данные об участии в олимпиадах.

Также мэрия проверит информацию о реальных доходах пользователя. В год система должна будет обрабатывать 20 миллионов учетных записей.

В пресс-службе департамента пояснили «Коммерсанту», что база данных нужна для более быстрого и простого получения госуслуг на mos.ru.

«Финансовые сведения необходимы исключительно для оказания ряда госуслуг, например отдельных мер социальной поддержки», — заверили в мэрии.

Уже сейчас на mos.ru можно просматривать оценки ребенка в школе, записать питомца к ветеринару, оплачивать коммунальные услуги и штрафы за нарушение ПДД, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Что думают эксперты

По мнению главы направления аналитики и спецпроектов компании по кибербезопасности InfoWatch Андрея Арсентьева, Москва идет по пути максимальной централизации хранения и управления данными, что должно снизить неточности.

Глава российского представительства компании Check Point Software Technologies Василий Дягилев рассказал «Коммерсанту», что объединение нескольких баз в одну также подстрахует на случай, если одна из них откажет.

«Например, вы заходите на портал госуслуг, но не можете получить информацию из ФНС, вы заходите на портал mos.ru, у вас там штрафы не отображаются. Поэтому рано или поздно любые крупные информационные системы приходят к тому, что нужно создавать единую большую базу данных», — заявил эксперт.

Директор по развитию бизнеса ИЦ Телеком-Сервис Александр Ушаков заявил «360», что дополнительная информация никак не усилит электронные услуги, поскольку имеющихся данных достаточно.

Поэтому либо инициатива московского правительства направлена на контроль населения, либо предполагает заработать на информации.

Источник фото: pixabay.com

Сбор дополнительных данных, по мнению эксперта, могут использовать для построения системы социального рейтинга, подобной той, которая действует в Китае.

«Сегодня спросят о том, какие у вас есть животные, потом посмотрят, куда вы обращаетесь, насколько вы активный пользователь какого-то сервиса, возможно, предложат таргетированный сервис и так далее. Это прямая дорога туда», — отмечает он.

Коммерсантам данные можно будет продавать в обезличенном виде. Это поможет узнать, в каком районе лучше открыть аптеку, а где можно поднять цены на жилье. Предприниматели в этом случае будут получать «некий вывод — в этой точке идет максимальная концентрация необходимых вам потребителей», уверен собеседник «360».

При этом концентрация всех информационных ресурсов в одном источнике — «это самая губительная практика», считает он, поскольку любую систему можно взломать. При этом, в данном случае, ответственность за утечку вряд ли кто-то понесет, считает эксперт.

Комментируя вопрос законности сбора финансовых данных, Ушаков отметил, что «любой государственный орган по запросу может получить любую информацию» о человеке. Если понадобится изменить законы, с этим проблем не возникнет.