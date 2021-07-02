Эксперт назвала простой способ заставить смартфон работать быстрее

Смартфон, который начал «тормозить» и доставлять неудобства медленной загрузкой приложений, не стоит сразу списывать со счетов. Главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина рассказала для радио Sputnik о простой процедуре, которая может помочь ускорить работу гаджета.

При установке обновлений смартфоны как правило требуют перезагрузки. Однако многие пренебрегают этим и могут не перезагружать телефон месяцами или даже годами. Между тем эта простая операция может помочь смартфону работать быстрее.

«Но надо понимать, что это не панацея. Если телефон начинает просить перезагрузки часто, то тут нужно переходить к более действенным мерам, то есть почистить память. Если и это не помогло, то стоит менять аппарат», — отметила Мурзина.

Она также напомнила, что перезагрузка телефона может помочь поймать сигнал, если начались проблемы со связью. Для начала можно попробовать включить и снова отключить авиарежим, если это не помогло — может сработать перезагрузка.

«Перезагрузка иногда помогает поймать сигнал, потому что модем встроен в процессор, и если возникают какие-то проблемы с чипом, то это может помочь», — сказала эксперт.