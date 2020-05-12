12 мая 2020, 11:35
Эксперт назвал возможные сроки создания в России сверхзвукового гражданского самолета
Заслуженный военный летчик России Владимир Попов обсудил с радио Sputnik возможные сроки создания в России сверхзвукового гражданского самолета.
«Думаю, два-три года — и этот проект можно реализовать. Наработок много», — предположил Попов.
Отмечается, что уже определены параметры двигателя для сверхзвукового гражданского самолета. Попов напомнил, что его создание связано с большими затратами в конструкторском смысле.
По словам специалиста, нет принципиальной разницы между созданием двигателя для сверхзвукового бомбардировщика и гражданского самолета. Однако есть некоторые показатели, в частности по выбросам и малошумности.
«Желательно двигатель сделать такой конструкции, который давал бы возможность развивать сверхзвуковой режим, не включая форсаж. <….> Бесфорсажный режим обеспечивает значительную экономию топлива», — заметил эксперт.