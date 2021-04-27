Эксперт назвал возможные потрясения при развитии искусственного интеллекта

Предприниматель, специалист по глубоким нейронным сетям и машинному обучению Станислав Ашманов рассказал о негативных последствиях для общества, которые могут возникнуть при развитии искусственного интеллекта, написал сайт RT.

Еврокомиссия подготовила «Предложения о регулировании искусственного интеллекта на основе европейского подхода». Этот документ декларирует необходимость полного запрета на применение систем ИИ в ряде случаев. По мнению Ашманова, искусственному интеллекту нельзя давать право принимать решения, связанные с человеческими судьбами. Для контроля над ним нужны законодательные ограничения.

«Идет гонка в области автоматизации, цифровизации. Никто не хочет упускать возможности, но при этом нельзя забывать о возможных потрясениях. Например, надо готовиться к росту безработицы и заранее вводить программы переквалификации людей», — подчеркнул специалист.

По его мнению, может появиться специальное агентство по сертификации продуктов с ИИ, чтобы убедиться, как они соблюдают нормы этики. При этом речь не лишь о том, чтобы ввести ограничения. Важно заранее подготовить соответствующие государственные программы.

Как думает Ашманов, особенно остро стоит вопрос вторжения в личную жизнь. Людей начинают отслеживать в офлайне и в цифровом пространстве. Кроме этого, есть риск появления дискриминации по социальным признакам. Например, непозволительно определять, что девушка беременна, и по этой причине не брать ее на работу. Также корпорации не должны отслеживать сетевые публикации и переписку с помощью сотовой связи.