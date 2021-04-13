Эксперт назвал условия для долгого срока службы ноутбука

Директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин назвал условия, при которых ноутбук прослужит хозяину долгое время, сообщило радио Sputnik.

Специалист объяснил, что ноутбуки и персональные компьютеры в нашей стране в прошлом году на фоне пандемии коронавируса пользовались очень высоким спросом.

«Компьютеры и ноутбуки стали одной из самых востребованных категорий техники в 2020 году во время пандемии. Там были абсолютно аномальные показатели продаж ноутбуков за всю историю в России», — подчеркнул Рябинин.

Согласно статистике, цикл замены ноутбуков в РФ составляет приблизительно четыре года. Жизнь техники можно продлить. Важно следить, чтобы аккумулятор гаджета полностью не разряжался. Дело в том, что любая батарея имеет ограниченное число циклов зарядки. Также важно соблюдать температурный режим. Литий-ионные аккумуляторы плохо переносят жару.

Самая благоприятная температура для работы ноутбука — от плюс 10 градусов до плюс 30. Хранить его можно при температуре от минус 25 градусов до плюс 45. Если не соблюдать эти правила, техника испортится.