Эксперт назвал опасные для здоровья электроприборы

Он пояснил, что есть электроприборы с излучением высокой частоты, а есть с низкой. К первой категории относятся мобильные телефоны и микроволновые печи. Они увеличивают риск онкологии.

Ко второй категории относятся проводка и электроприборы. Они могут провоцировать головные боли и повышенную утомляемость.

Также Ястребцев дал совет, как снизить негативное воздействие электроприборов на организм.

«Располагать спальные места и места отдыха как можно дальше от крупных источников электромагнитного излучения — холодильники, плиты, микроволновые печи, двери квартиры, где проходят кабели. Второе — во время сна класть мобильный телефон подальше, чтобы было полметра от головы», — рассказал он.

Также эксперт уточнил, что нужно следить за розетками, чтобы те были заземлены. Это не только увеличивает излучение, и может спровоцировать возгорание.