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    02 декабря 2020, 19:40

    Эксперт назвал опасные для здоровья электроприборы

    Дарья Морозова

    Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал, какие электроприборы негативно влияют на здоровье. Об этом сообщил «Мир 24».

    Он пояснил, что есть электроприборы с излучением высокой частоты, а есть с низкой. К первой категории относятся мобильные телефоны и микроволновые печи. Они увеличивают риск онкологии.

    Ко второй категории относятся проводка и электроприборы. Они могут провоцировать головные боли и повышенную утомляемость.

    Также Ястребцев дал совет, как снизить негативное воздействие электроприборов на организм.

    «Располагать спальные места и места отдыха как можно дальше от крупных источников электромагнитного излучения — холодильники, плиты, микроволновые печи, двери квартиры, где проходят кабели. Второе — во время сна класть мобильный телефон подальше, чтобы было полметра от головы», — рассказал он.

    Также эксперт уточнил, что нужно следить за розетками, чтобы те были заземлены. Это не только увеличивает излучение, и может спровоцировать возгорание.