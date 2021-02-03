Эксперт назвал настоящую причину больших скидок на смартфоны

Специалист объяснил, что на стоимость любого телефона влияет большое количество нюансов. Один из них — себестоимость комплектующих. По словам Сизова, именно цена «железа» определяет нижнюю границу цены устройства.

«У них (гаджетов — прим. ред.) всегда есть объем себестоимости, ниже которой не должна быть цена. В большинстве случаев скидка на хороший гаджет не может превышать 20–30%», — пояснил эксперт.

Скидка может пересечь отметку 30% только в нескольких случаях, причем легальный из них лишь один. Например, она может быть обусловлена предоставлением каких-то услуг. Речь идет о способе увеличения базы клиентов легальных фирм.

Если продавец сильно сбрасывает цену просто так, причиной может быть попытка мошенничества, а также намерение продать контрафактную продукцию. Также это характерно для тех, кто перепродает отремонтированные б/у смартфоны.