Эксперт назвал «маркетинговым ходом» критику Дурова в отношении Apple

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн заявил, что критика основателя Telegram Павла Дурова в отношении продуктов корпорации Apple является маркетинговым ходом, написало ИА НСН.

Российский предприниматель озвучил минусы гаджетов этой компании Apple и назвал людей, которые пользуются ими, «цифровыми рабами».

«Если хочешь быть оригинальным в нашей сфере электронных гаджетов и коммуникаций, надо взять и покритиковать вещь, которая всех приводит в радостный трепет. И Дуров правильно делает, что не сидит молчком в „заграницах“, а постоянно высказывается на актуальные темы. Это нормальный маркетинговый вид поведения, чтобы не забыли, кто в доме хозяин», — подчеркнул Букштейн.

Он заметил, что в сейчас продажа техники Apple идет очень хорошо, новые iPhone находятся в первой тройке самых популярных смартфонов. Специалист согласился со словами Дурова о том, что владельцы iPhone становятся зависимы от бренда. Причиной этого является то, что пользователям такой техники доступны только приложения из App Store.