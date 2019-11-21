Эксперт назвал идею высокоскоростного интернета в поездах и самолетах революционной

По мнению специалиста, инициатива быстрого интернета в поездах и в самолетах — революционная.

«Это прежде всего дальность работы вышек, другие технические параметры и в целом принципы работы такой системы. И можно сказать, что разработка достаточно революционна. Многие эксперты связи, с которыми мы общались, высказывают свои замечания, но мы знаем, что многие прорывные разработки встречали недоверие и критику», — пояснил Сушинов.

Российские поезда и самолеты хотят оснастить быстрым интернетом Подробнее

В настоящее время решается, где пройдут испытания. Пресс-секретарь заметил, что этим местом может стать железнодорожный транспорт. По его словам, так удобнее проводить тестирование технологии.

«В дальнейшем это могут быть беспилотники и авиатранспорт. У нас еще два года, и сейчас эта информация скорее для того, чтобы пригласить экспертов к обсуждению этого вопроса», — подчеркнул Сушинов.

Он также обратил внимание на то, что экспертное обсуждение необходимо, чтобы подробнее обсудить инициативу. Он добавил, что конкретика по данному вопросу появится позже.

Ранее стало известно, что Россия работает над технологией подключения самолетов и поездов к высокоскоростному интернету. Пассажиры смогут воспользоваться ей не раньше 2022 года. Тогда появится первый экспериментальный участок новой системы связи.