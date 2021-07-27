Эксперт назвал электросамокаты мировым трендом

На данный момент в России электросамокаты приобретают все большую популярность. Тред распространяется не только в крупных городах, но и в регионах. Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов рассказал о плюсах такого средства передвижения. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

По словам эксперта, самокаты стали глобальным мировым трендом. Пользоваться ими гораздо выгоднее, чем ездить на автомобиле.

«Парковка стоит 380 рублей в час, за три километра до этого места я знаю, где поставить машину бесплатно. Я иду на работу, за это время за парковку я бы заплатил три тысячи рублей. Самокат в таком случае окупается за три дня», — объяснил Шкуматов.

Он отметил, что в Москве услугами проката электросамокатов пользуются более десяти тысяч человек. Специалист заявил, что их использование помогает значительно сэкономить время.