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    05 марта 2022, 02:36

    Эксперт Мышинский рассказал, как будет обстоять ситуация с техникой в России

    Эксперт Мышинский: цены на вторичном рынке электроники вырастут

    Арина Бобкова

    Цены на вторичном рынке электроники значительно возрастут. При этом IT-специалистам придется более аккуратно обходиться с оргтехникой. Таким мнением поделился председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский. Об этом сообщили NEWS.ru.

    На днях стало известно, что американские компании AMD и Intel приняли решение прекратить поставки в Россию из-за ситуации на Украине.

    «Подрастут цены на вторичном рынке электроники. Кроме того, придется более бережно относиться к имеющейся технике, IT-специалистам стоит разработать графики профилактической обработки, более внимательно относиться к периодическим заменам термопасты и вентиляторов», — заявил эксперт.

    Он также посоветовал чаще чистить технику от пыли.