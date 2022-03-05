Эксперт Мышинский рассказал, как будет обстоять ситуация с техникой в России

Цены на вторичном рынке электроники значительно возрастут. При этом IT-специалистам придется более аккуратно обходиться с оргтехникой. Таким мнением поделился председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский. Об этом сообщили NEWS.ru.

На днях стало известно, что американские компании AMD и Intel приняли решение прекратить поставки в Россию из-за ситуации на Украине.

«Подрастут цены на вторичном рынке электроники. Кроме того, придется более бережно относиться к имеющейся технике, IT-специалистам стоит разработать графики профилактической обработки, более внимательно относиться к периодическим заменам термопасты и вентиляторов», — заявил эксперт.

Он также посоветовал чаще чистить технику от пыли.