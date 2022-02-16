Эксперт Ильичева посоветовала отказаться от чехла для смартфона во время его подзарядки

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева сообщила, что при нагревании смартфона во время его подзарядки лучше снять чехол с устройства. Об этом написала «Газета.ru».

Специалист уточнила, что это необходимо сделать для того, чтобы не увеличивать тепло для смартфона.

«Это может свидетельствовать о том, что нагревается батарея и ее лучше заменить. В таком случае дополнительное „тепло“ от чехла смартфону не нужно. Лучше чехол снять, а само устройство отнести в ремонт», — объяснила она.

При этом бизнес-аналитик отметила, что во время жары чехол, напротив, защищает смартфон от перегрева. Он также служит хорошей защитой от поломок, загрязнений и других воздействий.