Эксперт: хакеры могут получать личную информацию через голосовые помощники

По данным телеканала «Царьград», Рогозин пояснил, что любое устройство с микрофоном может записывать звуки, которые потом отправляются на сервер. Там же распознается речь.

«В итоге можно обнаружить у себя рекламу чего-то еще до реального поиска, просто обсудив это рядом с умным устройством», — пояснил эксперт.

В результате чужую информацию могут получить хакеры, взломав устройство. Рогозин пояснил, что одним из признаков взлома является слишком большой расход интернет-трафика. Также он добавил, что устройства становятся более уязвимыми при частом обновлении.

«В результате это может привести к тому, что злоумышленникам удастся получить любую информацию, начиная с каких-либо паролей и заканчивая содержимым переговоров на деловых встречах», — рассказал он.