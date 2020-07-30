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    30 июля 2020, 12:11

    Эксперт: хакеры могут получать личную информацию через голосовые помощники

    Дарья Морозова

    Консультант центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Александр Рогозин рассказал, что голосовые помощники, такие как «Алиса» и «Google Ассистент» могут быть взломаны хакерами, в результате чего они получат доступ к важной информации. Об этом сообщило издание «Прайм».

    По данным телеканала «Царьград», Рогозин пояснил, что любое устройство с микрофоном может записывать звуки, которые потом отправляются на сервер. Там же распознается речь.

    «В итоге можно обнаружить у себя рекламу чего-то еще до реального поиска, просто обсудив это рядом с умным устройством», — пояснил эксперт.

    В результате чужую информацию могут получить хакеры, взломав устройство. Рогозин пояснил, что одним из признаков взлома является слишком большой расход интернет-трафика. Также он добавил, что устройства становятся более уязвимыми при частом обновлении.

    «В результате это может привести к тому, что злоумышленникам удастся получить любую информацию, начиная с каких-либо паролей и заканчивая содержимым переговоров на деловых встречах», — рассказал он.

    Новости SMI.FM