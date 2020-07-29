Эксперт: eSIM будут дешевле обычных

По его словам, такие симки будут популярнее обычных в России, потому что для их получения не нужно никуда ехать или идти. Пока их можно оформить только в Москве, но вскоре они будут доступны и в регионах.

«Вы можете ее приобрести просто по QR-коду и зарегистрировать, если ваш телефон поддерживает eSIM. В этом основное удобство», — пояснил Лифшиц.