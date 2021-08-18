Эксперт: экспорт водорода превратит Россию в сверхдержаву

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что у России есть большие перспективы по производству и экспорту водорода. По его словам, если мир пойдет по соответствующему пути развития, наша страна может превратится в сверхдержаву. Об этом написал сайт «Ридус».

Эксперт отметил, что европейские страны, судя по текущим тенденциям, будут потреблять водород в ближайшие годы в несметных количествах, а это, в свою очередь, очень хорошо для России.

«Я считаю, что мы можем это реализовать. Если мне память не изменяет, мы около пяти миллионов тонн водорода производим из 70−72 миллионов всего производства в мире. Это, в принципе, неплохой показатель. У нас огромная доля электроэнергии, вырабатываемой на атомных и гидростанциях, и у нас много метана», — отметил Кадаков.

Он добавил, что сейчас для России главное быть не только поставщиком ресурсов, но и заниматься развитием различных технологий, не только в производстве водорода.