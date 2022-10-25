Эксперт Бородулин рассказал об успехах российских IT-специалистов в разработке ПО | 360°

25 октября 2022, 23:00
Эксперт Бородулин рассказал об успехах российских IT-специалистов в разработке ПО
Введение санкций способствовало уходу с российского рынка многих зарубежных производителей программного обеспечения. Однако, по словам эксперта в области систем для автоматизации производств Игоря Бородулина, это послужило толчком развития отечественных представителей IT-фсеры. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Бородулин подчеркнул, что многие российские специалисты способны разрабатывать и внедрять приложения, помогающие оптимизировать бизнес-процессы.
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Для владельцев бизнесов разработка отечественного ПО обходится значительно дешевле, чем сотрудничество с крупными зарубежными компаниями.
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