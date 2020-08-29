Эксперт: бесплатно узнать, кто звонит со скрытого номера, не получится

Узнать, кто звонит со скрытого номера, можно только за определенную плату. Об этом рассказал директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, определить номер можно, если подключить услугу «Суперопределитель номера», доступную у любого оператора. Либо если заказать детализацию звонков — распечатку всех номеров, с которых звонили в определенный период.

«Это тоже платная услуга, которая предоставляется в офисе мобильного оператора по заявлению клиента», — рассказал специалист агентству «Прайм».

Чтобы заблокировать звонки, номер которых не отображается, Мясоедов советует скачать одно из специальных приложений. Выбор этих программ очень широк, сообщил эксперт, не уточнив их названий.

Мясоедов подчеркнул, что звонки со скрытых номеров — это не всегда спам или мошенники. Звонить может «учитель из школы или сотрудник регистратуры из поликлиники».

Чтобы вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров, достаточно включить на телефоне режим «Не беспокоить» — он есть и на iPhone, и на смартфонах под управлением Android. В этом случае вызов будет идти, но телефон будет находиться в беззвучном режиме. Звонки от тех, кто включен в список контактов, будут приходить, как обычно (для этого, например, на iPhone в пункте «Допуск вызовов» нужно выбрать «От всех контактов»).

Некоторые китайские производители пошли дальше — у них в меню есть пункт «Блокировать вызовы от незнакомых».