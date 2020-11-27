По его словам, американская система «Иджис» — лишь жалкое подобие С-500. Он добавил, что российская ракета способна уничтожать цели на расстоянии 200 километров.

«Система С-500 совместно с системой А-235 „Нудоль“ и С-350 создают воздушно-космическую оборону вокруг стратегических, экономических, военно-политических объектов на всей территории России», — рассказал Хатылев.