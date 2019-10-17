Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России

Сайт телеканала «Звезда» рассказал, что во время своего показательного выезда «Маркер» продемонстрировал способность автоматически прокладывать маршрут и передвигаться как на пересеченной местности, так и в городских условиях.

Уточняется, что разработкой проекта занималась компания «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований. Работа над роботом началась в марте прошлого года. Две гусеничные платформы уже готовы. Они оснащены модулем кассетного запуска дронов и модулем полезной нагрузки.