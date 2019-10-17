Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России
На испытательном полигоне в Магнитогорске впервые показали боевого робота «Маркер», который предназначен для поддержки армейских подразделений. Об этом сообщило РИА «Новости».
Сайт телеканала «Звезда» рассказал, что во время своего показательного выезда «Маркер» продемонстрировал способность автоматически прокладывать маршрут и передвигаться как на пересеченной местности, так и в городских условиях.
Уточняется, что разработкой проекта занималась компания «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований. Работа над роботом началась в марте прошлого года. Две гусеничные платформы уже готовы. Они оснащены модулем кассетного запуска дронов и модулем полезной нагрузки.