Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России

В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Начать его планируется уже с сентября этого года.

Об этом сказано в постановлении правительства, опубликованном на сайте нормативных правовых актов.

«Провести с 1 сентября 2020 по 31 декабря 2022 эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых», — сказано в документе.

В постановлении говорится, что цифровая образовательная среда (ЦОС) — это совокупность условий, созданных для реализации образования с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ

В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб/с в городе и не менее 50 Мб/с в сельской местности. Школы оснастят компьютерами, программным обеспечением и презентационным оборудованием.

С 15 марта в России из-за эпидемии коронавирусной инфекции учебные заведения перешли на домашнее обучение.

Ранее Владимир Путин отметил, что российская система образования успешно справилась с трудностями, возникшими во время пандемии коронавируса. По его словам, система образования способна поэтапно переходить к дистанционной системе.