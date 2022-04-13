Экономист Заборцев рассказал о важности поддержки сферы ИТ в России

Экономист Петр Заборцев рассказал о важности развития сферы информационных технологий в России. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он отметил, что цифровизация промышленности и других сфер жизни даст России огромные возможности. Поэтому государство старается поддерживать ИТ-отрасль.

«Новый образ действий, который можно создать с помощью прозрачности и автоматизации, предоставляемых ИТ-технологиями, позволит резко сократить непродуктивные издержки», — считает Заборцев.