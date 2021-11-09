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    09 ноября 2021, 15:45

    Экономист высказался по поводу перевода документов в цифровой формат

    Никита Масленников: перевод документов в цифровой формат позволит сэкономить десятки миллиардов рублей

    Оксана Лавнюженко

    Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников прокомментировал поступивший в Госдуму законопроект о переводе делового документооборота в цифровой формат. По его словам, эта инициатива положительно скажется на экологии и позволит сэкономить десятки миллиардов рублей, написала «Газета.ru».

    «Вопрос заключается в удобстве для клиента. Поэтому надо будет посмотреть, как это все будет реализовываться. Поэтому такого рода решения должны подвергаться куда более жесткому контролю со стороны регулятора», — добавил эксперт.

    Он отметил, что Россия обязалась к 2030 году решить вопросы вырубки леса. Мера перевода документооборота в цифровой вид может положительно повлиять в экологическом плане, заключил Масленников.