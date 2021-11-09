Экономист высказался по поводу перевода документов в цифровой формат

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников прокомментировал поступивший в Госдуму законопроект о переводе делового документооборота в цифровой формат. По его словам, эта инициатива положительно скажется на экологии и позволит сэкономить десятки миллиардов рублей, написала «Газета.ru».

«Вопрос заключается в удобстве для клиента. Поэтому надо будет посмотреть, как это все будет реализовываться. Поэтому такого рода решения должны подвергаться куда более жесткому контролю со стороны регулятора», — добавил эксперт.

Он отметил, что Россия обязалась к 2030 году решить вопросы вырубки леса. Мера перевода документооборота в цифровой вид может положительно повлиять в экологическом плане, заключил Масленников.