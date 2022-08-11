Экономист Ракша: Россия не сможет заимствовать технологии у Китая

Экономист Денис Ракша уверен, что Россия в условиях санкций не будет иметь возможности позаимствовать технологии у Китая. Об этом сообщила НСН.

Он пояснил, что сам Китай копировал западные технологии в благоприятных условиях, на него на накладывали ограничения. Поэтому реализовать тот же сценарий в России не получится.

«Даже если китайцы захотят продать или передать нам продукцию, технологии, то США скажет им, что в них есть американские патенты и запретит им это делать, в том числе и под угрозой вторичных санкций», — пояснил Ракша.