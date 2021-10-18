Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал заполнение техническим газом первой нитки «Северного потока — 2». По его словам, окончательный запуск газопровода зависит от решения Европы. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Технически первая нитка газопровода готова. И если в Европе дадут разрешение, то газопровод может запуститься. Но пока идут пуско-наладочные работы, которые продлятся до ноября», — отметил эксперт.

Он отметил, что на данный момент решение о запуске «Северного потока — 2» зависит от европейцев, так как они должны предоставить все необходимые разрешения и сертификации.