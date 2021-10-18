18 октября 2021, 13:32
Экономист объяснил, какие последствия могут быть от заполнения техническим газом «Северного потока — 2»
Экономист Пикин заявил, что заполнение газом первой нитки «Северного потока — 2» не означает запуск газопровода
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал заполнение техническим газом первой нитки «Северного потока — 2». По его словам, окончательный запуск газопровода зависит от решения Европы. Об этом сообщила «Газета.ru».
«Технически первая нитка газопровода готова. И если в Европе дадут разрешение, то газопровод может запуститься. Но пока идут пуско-наладочные работы, которые продлятся до ноября», — отметил эксперт.
Он отметил, что на данный момент решение о запуске «Северного потока — 2» зависит от европейцев, так как они должны предоставить все необходимые разрешения и сертификации.