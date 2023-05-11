11 мая 2023, 18:35
Экономист Копосов рассказал, какие профессии уничтожит развитие искусственного интеллекта
Экономист Копосов заявил, что искусственный интеллект сможет заменить водителей
Развитие искусственного интеллекта ставит под угрозу существование некоторых профессий. Экономист и маркетолог Георгий Копосов рассказал, каким людям стоит задуматься о получении новой специальности. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».
Специалист пояснил, что искусственный интеллект сможет заменить на рынке труда водителей и доставщиков. Также он может стать альтернативой дизайнерам, фрилансерам и копирайтерам.
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Уже сейчас технологии умеют писать простые коды и создавать сайты, что может послужить угрозой для начинающих программистов.
Искусственный интеллект
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