Технологии 24 мая 2023, 11:19 Экономика Рунета в 2022 году почти втрое превысила прогноз — РАЭК Директор РАЭК Гребенников сообщил о росте экономики Рунета на 29% Пресс-служба губернатора Московской области

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Рост экономики российского сегмента интернета по итогам 2022 года превысил прогноз почти в три раза и составил 29%. Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников объявил об этом на Российском интернет-форуме (РИФ-2023) в Подмосковье.

«Год назад мы прогнозировали, что в 2022 году экономика Рунета вырастет всего лишь на 11%, но мы ошибались, и это хорошо. Экономика Рунета выросла на 29%», — сказал он.

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В предыдущие два года этот показатель достиг 40%, но, по словам директора РАЭК, это произошло в других условиях. Теперь же, несмотря на падение мировой экономики, Рунет показал двузначный рост и преодолел планку в 12 триллионов рублей.

Сергей Гребенников сказал, что на ситуацию серьезно повлияли уход зарубежных игроков, новые требования о маркировке рекламы, инициативы по регулированию цифрового контента.

«Тем не менее темпы роста экономики Рунета снизились не так драматически, как думали эксперты. И мы видим положительные результаты этого года и позитивную динамику», — сказал спикер.

Открытие РИФ-2023 прошло 24 мая в кинозале главного корпуса пансионата «Лесные дали» и завершится 26 мая. Первый форум состоялся в 1997 году. Темами обсуждения этого года стали технологический суверенитет, искусственный интеллект, цифровая трансформация экономики и другие.