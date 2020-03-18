Экологическая котельная появится в поселке Свердловской области

Благодаря новой котельной на природном газе можно будет не использовать жидкое топливо, а также избавиться от продуктов сгорания нефти и угля. Энергетики отмечают, что будут использоваться новейшие методы водоподготовки и новое насосное оборудование.

«Автоматика, которой будет оснащена газовая котельная, сможет стать гарантом безопасности эксплуатации всех систем и механизмов. Сейчас подрядная организация проводит закупку оборудования, которое будет устанавливаться на блочно-модульной котельной. На следующих этапах будут проведены строительно-монтажные работы, подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электросетям, пуско-наладочные работы», — пояснил генеральный директор АО «ОТСК» Антон Боликов.

Ввести котельную в эксплуатацию планируют в третьем квартале этого года. В планах — начать отопительный сезон 2020-2021 уже на новой котельной.