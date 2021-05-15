Экипаж МКС в июне планирует совершить три выхода в открытый космос

С борта Международной космической станции (МКС) в июне по американской программе намечаются два выхода астронавтов в открытый космос, рассказал представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В «Роскосмосе» РИА «Новости» ранее сообщали, что выход россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва в открытый космос с борта МКС планируется на 2 июня. Космонавты должны будут подготовить модуль «Пирс» к расстыковке от станции перед приходом нового модуля «Наука». Кроме того, им также предстоит заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля «Заря».

Таким образом, в общей сложности на июнь запланировано три выхода экипажа МКС в открытый космос.

Представитель NASA рассказал в беседе с агентством, что два выхода по американской программе ожидаются 16 и 20 июня, их совершат американец Шейн Кимброу и француз Тома Песке. Астронавты, как отметил собеседник агентства, должны будут установить снаружи американского сегмента МКС две новые панели солнечных батарей IROSA. Их на станцию в начале июня доставит грузовой корабль Cargo Dragon.

В 2021 году с борта МКС по американской программе уже выполнены пять выходов в открытый космос.

На МКС сейчас работают российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, американские астронавты Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Накануне стало известно, что система получения воды через переработку конденсата атмосферной влаги перестала работать в американском сегменте МКС. Отремонтировать приборы намереваются не позднее, чем через неделю. Однако специалисты отметили, что даже более долгий выход из строя, не прибавит рисков для находящихся на МКС. Запасов воды на борту хватит на несколько месяцев.