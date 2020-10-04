Экипаж МКС поздравил жителей Земли с годовщиной запуска первого спутника. Видео

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили с МКС жителей планеты Земля с 63-й годовщиной запуска ее первого искусственного спутника.

Именно с 4 октября 1957 года начала отсчет отечественная и мировая космонавтика, напомнил Анатолий Иванишин. В этот день был успешно осуществлен запуск первого спутника.

Видео: Роскосмос / YouTube

«Благодаря труду наших ученых и конструкторов мы сделали первый шаг в освоении космического пространства», — подчеркнул он.

В свою очередь Иван Вагнер отметил, что с борта МКС хорошо видно, насколько красива и хрупка планета Земля. «С днем начала космической эры вас!», — добавил космонавт.

Он также выразил особую благодарность ветеранам космической отрасли и пожелал здоровья, счастья и успехов людям, чья «жизнь посвящена сложной и интересной работе — производству космической техники и ее запуску на околоземную орбиту».

Первый искусственный спутник Земли был запущен 4 октября 1957 года в 22:28 по Москве с космодрома Байконур. Космический аппарат назывался «Спутник-1».

Его полет продолжался 92 дня. После этого аппарат сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. «Спутник-1» сделал 1440 витков вокруг Земли.