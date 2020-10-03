Экипаж МКС попробует полученную из мочи воду

На борту Международной космической станции проводится эксперимент «Сепарация» для проверки технологии переработки мочи в питьевую воду. Подробности на своей странице в Twitter рассказал российский космонавт Иван Вагнер.

По его словам, сегодня из Системы регенерации воды из мочи достали ведро воды и поместили для последующей переработки в питьевую воду.

«И сегодня вечером мы собираемся пить эту воду», — написал космонавт.

Как сообщило РИА «Новости», экспериментальная система регенерации воды из урины установлена в российском модуле «Рассвет». В случае успешного использования основную систему установят в модуле «Наука», которую поставят на МКС в 2021 году.

Такая переработка отходов жизнедеятельности позволит снизить объемы поставки воды на станцию. Собственная система переработки мочи в питьевую воду есть на американском сегменте станции, где сейчас находится астронавт Кристофер Кэссиди.