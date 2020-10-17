Экипаж МКС отремонтировал систему производства кислорода

В пресс-службе уточнили, что система запущена вновь и работает на полную мощность.

По данным НСН, космонавт Павел Виноградов рассказал, что вышедшая из строя система «Электрон-ВМ» не представляла опасности для людей. Он уточнил, что сам попадал в такие ситуации неоднократно. В этом нет ничего страшного, так как запаса кислорода хватает на длительное время. Также Виноградов добавил, что отремонтировать поломку не слишком сложно.

Телеканал «Царьград» сообщил, что такую же позицию выразил летчик-космонавт Михаил Корниенко. Он рассказал, что на МКС часто происходят подобные сбои, и в этом нет ничего страшного. Известно, что поломка была обнаружена благодаря пакетику чая: в невесомости его относило к месту утечки.