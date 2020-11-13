Экипаж МКС определил размер трещины в модуле МКС. Она оказалась больше, чем думали

Размер трещины в российском модуле МКС оказался в полтора раза больше, чем сообщали раньше. Она около 4,5 сантиметра в длину.

«Да, я сделал это [сфотографировал и измерил трещину], она приблизительно 4,5 [сантиметра], даже меньше этого», — приводит РИА «Новости» слова российского космонавта Сергея Рыжикова. Он передал эту информацию специалисту Центра управления полетами.

С Земли сообщили, что раньше был разговор о 2,7 сантиметра. Космонавт объяснил разницу условиями видимости трещины.

Из-за этой трещины из модуля уходит воздух. Космонавты сначала не могли ее найти. Обнаружили повреждение с помощью чайного пакетика. Тогда трещину решено было заделать пятимиллиметровым кусочком поролона и скотчем.

Рыжиков прилетел на МКС вместе с Сергеем Кудь-Сверчковым и американкой Кэтлин Рубинс 14 октября на «Союзе МС-17». Новый экипаж пробудет на борту станции до апреля следующего года.