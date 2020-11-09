Экипаж Crew Dragon прибыл на космодром перед стартом к МКС

Четверо астронавтов прибыли на космодром на мысе Канаверал в США в преддверии полета к МКС, который состоится в ночь на 15 ноября по Москве. Экипаж полетит на корабле Crew Dragon-1 компании SpaceX. Это будет первый регулярный полет корабля.

В состав экипажа вошли астронавты NASA Майк Хопкинс, Виктор Гловер, женщина-астронавт Шеннон Уокер и представитель Японии Соичи Ногучи. На Международной космической станции они пробудут шесть месяцев.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и женщина-астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

В ближайшие дни корабль Crew Dragon установят на ракете-носителе Falcon 9, которая выведет его на орбиту.

Первый тестовый полет к МКС с членами экипажа на борту Crew Dragon совершил 30 мая. Астронавты NASA впервые за почти девять лет прибыли на станцию на американском корабле. До этого они летали на российских «Союзах». В тестовом полете участвовали Дуглас Харли и Роберт Бенкен. Через два месяца они вернулись на Землю.