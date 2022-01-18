Facebook пожаловался на оштрафовавший его российский суд

Представитель Meta Platforms Inc (ранее — Facebook) пожаловался на Таганский районный суд города Москвы. Ранее суд оштрафовал организацию на 1,9 миллиарда рублей.

Дата рассмотрения жалобы еще не известна — ее пока не огласили и сообщат о ней дополнительно.

Компанию Meta оштрафовали на 1 990 984 950 рублей 5 копеек за совершение административного правонарушения по пятой части статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это статья о нарушении порядка ограничения доступа к информации и ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законами РФ об информации.

Ее пятая часть предусматривает повторное нарушение по первой или второй части статьи — непринятие мер по ограничению доступа к информационному ресурсу, если тот следовало заблокировать или удалить.