Технологии 31 августа 2023, 10:28 Египет решил завлечь российские IT-компании Минсвязи Египта пригласит российские IT-компании, чтобы наладить связи с ними РИА «Новости»

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Египет заинтересован в сотрудничестве с российскими IT-компаниями, особенно в части обеспечения интеграции национальных платежных систем, поэтому в течение трех месяцев организует конференцию и пригласит айтишников в свою страну. Об этом заявил РБК заместитель министра связи и информационных технологий Халед Эль-Аттар.

«Я здесь для того, чтобы расширить отношения с российской IT-индустрией. Мы стараемся организовать своего рода конференцию, с тем чтобы российские компании приехали в Египет и начали взаимодействовать с египетскими компаниями», — объяснил он.

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По словам замминистра, у России есть интересующие Египет технологии, и нужно развивать сотрудничество. Пока только две отечественные IT-компании открыли в этой стране свои представительства. Минсвязи в пределах трех месяцев организует на своей территории конференцию с российскими коллегами, на которой обсудят проекты.

Халед Эль-Аттар заявил, что его страна нуждается в решениях в области безопасности и децентрализации режима платежей. Например, предстоит интегрировать уже существующую в Египте национальную платежную систему с другими.

В России использовали систему «Мир». Платежи по ней принимали банки Кубы, Абхазии, Вьетнама, Белоруссии, Армении, Казахстана и других стран.