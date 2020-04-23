Единый центр контроля за водителями появится в России

В России создадут единый центр контроля за водителями. Туда будет собираться информация со всех дорожных камер в стране.

Как сообщили «Известия», срок развертывания системы займет до пяти месяцев. В проекте будут использовать и действующее оборудование в субъектах РФ, и установят новое. Стоимость проекта — около 100 миллионов рублей.

Согласно материалам НТИ «Автонет», единая система позволит исключить установку камер в неположенных местах и неправомерные штрафы. А также исключит несанкционированный доступ должностного лица к личным данным автовладельцев.

Ранее власти Москвы сообщили об автоматической проверке цифровых пропусков. Для автомобилистов — с помощью камер на дорогах. Для пешеходов, с помощью камер и валидаторов метро.