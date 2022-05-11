EA прекратит сотрудничать с FIFA и переименует игры-симуляторы футбола

Американская корпорация Electronic Arts (EA) решила прекратить сотрудничество с Международной федерацией футбола (FIFA). Как сообщило издание Financial Times, прибыльное сотрудничество прекратили из-за споров о стоимости лицензии на использование бренда FIFA.

EA выпускает видеоигру FIFA, сделанную в жанре спортивного симулятора с 1993 года. Так, FIFA 23 станет последней игрой в серии. После чемпионата мира по футболу среди женщин игра получит название EA Sports FC. Сам чемпионат состоится летом 2023 года.

«Компания заявила, что после того, как этот турнир закончится, 150 миллионов игроков в FIFA должны будут привыкнуть к новому названию серии: EA Sports FC», — отмечено в материале The New York Times.

При этом содержание игры в основном не изменится: сохранятся основные лиги, турниры, а также клубы и спортсмены.

FIFA, как отмечено в материале FT, зарабатывает на партнерстве с EA порядка 150 миллионов долларов в год. Эта сумма уступает только прибыли от чемпионата мира по футболу среди мужчин. Он проходит раз в четыре года.